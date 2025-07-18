По итогам первых пяти месяцев 2025 года на одного жителя Татарстана приходилось 8,2 кг кондитерский изделий. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На каждого жителя Татарстана производили по 8,2 кг сладостей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На каждого жителя Татарстана производили по 8,2 кг сладостей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего с января по май 2025 года в Татарстане было произведено 32,8 тыс. тонн кондитерских изделий.

Ранее стало известно, что в начале этого года главным импортером российского шоколада стал Казахстан с поставками на 78,3 млн руб. Второе место занял Азербайджан (23,4 млн руб.).

Диана Соловьёва