Мэрия Уфы приобретет две квартиры для расселения аварийного жилья

Управление капитального строительства администрации Уфы приобретет две квартиры для расселения граждан из аварийного жилья в рамках муниципальной программы. Максимальная стоимость контракта ограничена 12,5 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

Квартиры должны быть одно- или двухкомнатные площадью от 49 до 55 кв. м. Жилье приобретается в черте города, в домах, построенных не ранее 2022 года. Передать квартиры заказчику необходимо до конца этого года.

В мае начальник управления комплексного развития территорий Руслан Асанов мэрии заявлял, что более 6,2 тыс. кв. м жилья было расселено за счет застройщиков при реализации проектов комплексного развития территорий. Расходы девелоперов на на расселение аварийного жилья составили 3,5 млрд руб., еще около 3,7 млрд руб. они потратили на расселение ветхих домов.

Наталья Балыкова