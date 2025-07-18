В Челябинске завели дело после наезда самоката на трехлетнего мальчика

Сотрудники СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после наезда электросамокатчика на трехлетнего мальчика в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По информации управления Госавтоинспекции по городу, авария произошла вечером 17 июля. Около дома №19 по улице Молдавская неустановленный водитель электросамоката сбил ребенка. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Виталина Ярховска