«В тренде остается летний фестиваль Chess & Jazz в саду Эрмитаж»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как в Москве проявляется общее увлечение интеллектуальным видом спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Книги, детские клубы и корнеры на музыкальных фестивалях — все это про шахматы. О своеобразной моде на это занятие писали еще пять лет назад, когда мир впечатлила премьера киноленты «Ход королевы» от Netflix. Любопытно, что при невероятной скорости смены трендов, интерес к игре не только сохраняется, но как будто укореняется в обществе. Несколько примеров: интерес к шахматным книгам в Москве увеличился, а если говорить о цифровых версиях, спрос подскочил на 40%, сообщают эксперты со ссылкой на данные маркетплейсов. Стоимость печатной литературы о шахматах увеличилась в среднем на 25–30%, так что многие любители интеллектуального вида спорта переходят на онлайн-версии.

В лидерах продаж сборники партий современных гроссмейстеров, книги по тактике и стратегии, учебники для начинающих, говорят эксперты. Среди моих знакомых есть и взрослые, и дети, которые недавно погрузились в мир шахмат и продолжают его познавать. Взрослые посещают специальные учебные курсы, где с любопытством общаются с ровесниками (к слову, еще одна площадка для коммуникаций). Часовое занятие стоит до 4-5 тыс. руб., годовое обучение — около 140 тыс. руб. в зависимости от числа занятий. А малыши начинают ходить в шахматные клубы при детских садах. Забавно, как они потом носят с собой повсюду большую шахматную доску под мышкой. Персональное занятие в Москве стоит примерно 2 тыс. руб.

Шахматная тематика часто встречается на летних фестивалях. В тренде остается и знаменитый летний фестиваль Chess & Jazz в саду Эрмитаж, он проходит в последний уикенд июля. Мероприятие удачно сочетает шахматные турниры и музыкальные концерты. Кроме интеллектуальности и страстности появляются новые факторы роста интереса к игре. Соперниками выступают умные помощники, и любителям шахмат вовсе необязательно искать пару офлайн. Впрочем, пока победа за реальными игроками. Недавно 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал, как переиграл ChatGPT. Норвежскому гроссмейстеру стало скучно, и он решил посостязаться с нейросетью. Она была разгромлена за 53 хода, но было интересно, признался Карлсен.

Яна Лубнина