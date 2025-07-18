В Целинном округе в ДТП погиб младенец

В аварии в Целинном округе погибла восьмимесячная девочка, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, поздним вечером 17 июля 21-летний водитель ВАЗ 2112 на высокой скорости двигался по дороге Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, где машина опрокинулась. Девочка, которую мама перевозила на руках без детского кресла, погибла в машине скорой помощи. Ее 17-летнюю мать и еще одного пассажира 47 лет с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель, не имеющий прав и накануне употреблявший алкоголь, скрылся. Вскоре его разыскали полицейские.

Виталина Ярховска