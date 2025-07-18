Украина готова стать испытательным полигоном для западного оружия

Украина предложила западным странам тестировать их вооружение в зоне российского-украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы отдела по связям с инвесторами государственной оборонной инвестплатформы Brave1 Артема Мороза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пуск ракеты ATACMS с платформы HIMARS (ноябрь 2024 года)

Фото: Lockheed Martin Corporation Пуск ракеты ATACMS с платформы HIMARS (ноябрь 2024 года)

Фото: Lockheed Martin Corporation

В рамках предложенной программы «Испытывай на Украине» компании смогут передавать украинской стороне новейшее вооружение, проводить инструктаж по его использованию в онлайн-формате, а затем получать от украинских военных отчеты об испытаниях вооружения в боевых условиях.

«У нас есть список приоритетов. Одним из главных будет противовоздушная оборона, беспилотники-перехватчики, системы, управляемые искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб»,— заявил господин Мороз. Он добавил, что ряд западных оборонных компаний уже проявил интерес к этой инициативе, однако не назвал ни одну из них. Он также не уточнил, кто будет финансировать такие тестовые испытания западного оружия и какими будут затраты на них.

Кирилл Сарханянц