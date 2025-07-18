Япония назвала неприемлемыми военные учения Южнои Кореи у спорных островов

Правительство Японии выразило протест Южнои Корее в связи с военными учениями, которые проводились около оспариваемых двумя странами островов. Япония считает небольшую группу островов Такэсима (по-корейски — Токто) частью своей территории, которую Республика Корея заняла после Второй мировой войны.

Глава Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи назвал учения «абсолютно неприемлемыми» в обращении корейскому посольству. Об этом сообщило японское агентство Kyodo. «Такэсима является неотъемлемои частью японскои территории как исторически, так и согласно международному праву»,— заявил заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Кадзухико Аоки агентству Jiji Press.

17 июля корейское новостное агентство Yonhap сообщило, что военные силы Южной Кореи провели регулярные учения по обороне островов Такэсима. В этом году в подготовке не участвовали Корпус авиации и Корпус морской пехоты, как это было в прошлом году. Регулярные учения в этом районе власти Южной Кореи проводят с 1986 года, с 2003 года они проводятся дважды в год.

Последние учения были организованы через два дня после того, как Японское правительство заявило о своих претензиях на острова в техническом документе «Белая книга», посвященном вопросам обороны и безопасности. Ранее институт при МИД КНДР назвал «Белую книгу Японии» сценарием новои воины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Александр Одиноков