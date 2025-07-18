Институт при МИД КНДР назвал «Белую книгу Японии» сценарием новой войны в АТР

«Белая книга обороны» 2025 года Минобороны Японии, опубликованная на прошлой неделе, является сценарием войны для осуществления амбиций на повторную агрессию, говорится в заявлении для прессы политотдела Института по делам Японии при МИД КНДР. Текст заявления приводит 18 июля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Япония, сформулировав обладание способностью к превентивному удару путем внесения изменений в стратегию обеспечения национальной безопасности, форсирует покупку зарубежных дальнобойных ракет и разработку отечественной дальнобойной ракеты для его осуществления»,— говорится в тексте заявления.

Увеличив оборонный бюджет на 2025 год в крупнейшем в истории масштабе, Япония решила покупать у США средние ракеты «воздух—воздух», дальнобойные крылатые ракеты «воздух—земля» и соответствующие оснащения на почти $3,7 млрд. С начала года она пытается разместить 400 американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk и противокорабельные управляемые ракеты с дальностью до 1 тыс. км, преобразованные для их применения не только на земле, но и в воздухе, и на море.

При этом отмечается, что Япония, «помешавшись на повторной агрессии, опять привычно настаивает на том, что справедливые меры нашей страны, Китая и России по наращиванию военных сил являются «актуальной угрозой». Заявление резюмируется призывом к странам региона и международному сообществу повысить бдительность в отношении амбиций Японии касательно превращения в военную державу.

Эрнест Филипповский, Хабаровск