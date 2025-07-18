Общественный транспорт Санкт-Петербурга за полгода перевез 874 млн пассажиров

По итогам шести месяцев текущего года подведомственные комитету по транспорту Санкт-Петербурга ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Петербургский метрополитен» перевезли суммарно почти на 20 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие цифры назвали 18 июля в комтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В общей сложности в первом полугодии 2025-го трамваями и троллейбусами в Петербурге воспользовались около 143 млн пассажиров, в городскую подземку спустились свыше 342,5 млн человек.

При этом регулярно увеличиваются и показатели автобусных перевозчиков. Автобусными маршрутами в январе-июне было перевезено в общей сложности 388,5 млн пассажиров. Это более чем на 21 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточняется в сообщении.

Отдельную статистику по перевозкам дали и в ГУП «Пассажиравтотранс». Там сообщили, что автобусы ПАТ перевезли за I полугодие 171,5 млн пассажиров. Безусловным лидером по этому показателю стал маршрут № 2 — один из самый протяженных в Петербурге. Им воспользовались 5,2 млн пассажиров. Особое значение этого маршрута объясняется его уникальной трассой, соединяющей четыре района города, отметили на предприятии. Также высокой популярностью пользовались маршруты № 127 и № 27, перевезшие 4,4 млн и 3,9 млн пассажиров соответственно.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за первое полугодие 2025 года петербургский аэропорт Пулково обслужил 9,7 млн пассажиров. Чаще всего воздушная гавань отправляла самолеты в Калининград, Сочи, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

Андрей Цедрик