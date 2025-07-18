Минимущества через суд реквизирует дом купца Гузеева на Ильинской
Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает иск минимущества региона к ООО «Единая дирекция строящихся предприятий» о реквизиции четырех квартир и доли земельного участка в доме купца Гузеева 1917 года постройки на улице Ильинской, 141. Об этом говорится в судебной картотеке.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Стоимость реквизируемого имущества оценена в 23,1 млн руб., которые властям предстоит возместить собственникам недвижимости. Истец попросил суд прекратить права ответчика на имущество и изъять его в областную собственность.
Для обеспечения иска по ходатайству министерства суд запретил управлению Росеестра регистрировать сделки с этой недвижимостью. Разбирательство по делу начнется в июле.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее областные власти решили реквизировать особняк на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской.