«Регфонд» вновь не смог оспорить арест акций «Башкиравтодора»
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Башкирии об аресте 16,7 млн акций АО «Башкиравтодор», принадлежащих АО «Региональный фонд».
Как сообщал «Ъ-Уфа», ограничения на распоряжение пакетом акций приняты по просьбе ООО «Аквамак-процессинг». Компания — один из крупнейших кредиторов «Башкиравтодора» (сумма требований — свыше 446 млн руб.) и один из участников спора о привлечении к субсидиарной ответственности топ-менеджеров и владельцев главного дорожно-строительного подрядчика Башкирии. Кроме того, суд запретил основному акционеру — региональному министерству земельных и имущественных отношений — отчуждать, закладывать и обременять 34,4 млн акций, находящихся в госсобственности.
Такие меры, считают в «Аквамак-процессинге», необходимы в связи с возможной попыткой акционеров приватизировать государственный пакет и вывести активы, что нарушит интересы кредиторов банкротящегося предприятия.
С апелляционной жалобой на обеспечительные меры обратились сам должник и его акционеры, однако их доводы суд апелляционной инстанции отклонил. В том числе утверждения «Регфонда» о достаточности его активов для расплаты с кредиторами «Башкиравтодора». По мнению суда, бухгалтерская отчетность «Регионального фонда» за последние годы показывает обратное — стоимость чистых активов снижается, а их размер не покрывает убытка прошлых лет.
По мнению суда, бухгалтерская отчетность «Регионального фонда» за последние годы показывает обратное — стоимость чистых активов снижается, а их размер не покрывает убытка прошлых лет.
По данным «СПАРК-Интерфакс», стоимость чистых активов «Регфонда» с 2022-го по 2024 год снизилась с 18,4 млрд до 11,6 млрд руб.