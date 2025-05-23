Акции «Башкиравтодора» останутся под арестом

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе определения об аресте имущества АО «Региональный фонд» в пределах 2,2 млрд руб. и принадлежащих ему 16,7 млн акций АО «Башкиравтодор». В силе остался и запрет на отчуждение 34,4 млн акций дорожного подрядчика, принадлежащих министерству земельных и имущественных отношений Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», обеспечительные меры были приняты судом в рамках разбирательства о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих «Башкиравтодор». В этом обособленном споре Регфонд наряду с минземимущества и топ-менеджерами «Башкиравтодора» проходит соответчиком. С просьбой арестовать имущество и акции обратилось ООО «Аквамак-процессинг».

В жалобах на определения суда Регфонд, в числе прочих доводов, пытался доказать, что не является лицом, контролирующим деятельность «Башкиравтодора». Сам должник оспаривал довод «Аквамак-процессинга» о рисках для конкурсных кредиторов: по мнению представителя «Башкиравтодора», такие опасения не имеют оснований, поскольку расчет с кредиторами в случае банкротства компании будет гарантирован республиканским бюджетом.

Кроме того, в жалобе акцентировалась роль «Регионального фонда» в содействии инвестиционной политике Башкирии и «создании условия для достижения положительного социально-экономического эффекта».

Министерство земельных и имущественных отношений доказывало, что акции «Башкиравтодора» — не его собственность, а значит, в случае привлечения министерства к субсидиарной ответственности, их нельзя будет взыскать. Требования кредиторов, предположил главный акционер, будут удовлетворяться за счет бюджета Башкирии. Приватизация же акций «Башкиравтодора», по мнению минземимущества, поможет оздоровить предприятие за счет привлечения дополнительного финансирования.

Суд отказался рассматривать доводы Регфонда об отсутствии статуса контролирующего лица. Также он отметил, что Регфонд может внести в суд депозит на сумму ареста для отмены обеспечительных мер.

Отклоняя довод минземимущества, суд принял во внимание на то, что министерство, несмотря на прямой запрет на отчуждение акций, продолжало совершать действия по приватизации акций «Башкиравтодора». По мнению суда, это повлечет нарушение интересов конкурсных кредиторов. Также было отмечено, что принятые меры призваны лишь сохранить существующее положение сторон в рамках дела о банкротстве.

Идэль Гумеров