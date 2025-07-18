В Тамбовской области сократилось корпоративное кредитование на 6%

За пять месяцев 2025 года банки выдали тамбовскому бизнесу 54,8 млрд руб., что почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Порядка 21 млрд руб. из этой суммы пришлось на кредиты малому и среднему бизнесу (МСП). Этот показатель превысил прошлогодний на 8,4%. В общем объеме предоставленных корпоративных кредитов доля займов для МСП составляет 37,8%.

Значительно повысился спрос со стороны обрабатывающих производств, выдача кредитов которым выросла в годовой оценке в 1,4 раза — до 11,3 млрд руб. В сельскохозяйственной отрасли наметился спад кредитования: сумма предоставленных ссуд составила 14,7 млрд руб., снизившись на 27,3%. В оптовой и розничной торговле объем выдач уменьшился на 13,7% — до 12,2 млрд руб.

Общий объем задолженности по корпоративным кредитам за год увеличился до 166,3 млрд руб. Кредитный портфель вырос в таких отраслях, как обрабатывающие производства — на 6,5%, строительство — на 34,8%, транспорт и связь — в 2,4 раза.

В первом квартале 2025 года предприниматели Белгородской и Воронежской областей также уменьшили объемы займов — на 18% и 26% соответственно.

Ульяна Ларионова