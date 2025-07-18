Акции Saab подскочили в цене после сильной квартальной отчетности

Котировки акций шведской оборонной компании Saab растут на 14% на бирже в Стокгольме после публикации квартального отчета.

Во втором квартале 2025 года Saab увеличила операционную прибыль до 1,98 млрд шведских крон ($204 млн), что на 49% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ждали от компании получения прибыли в размере 1,71 млрд крон. Выручка компании выросла на 29% в годовом выражении — до 15,7 млрд крон ($1,6 млрд).

Рост показателей Saab объясняется увеличением оборонных расходов в Европе. На этой неделе Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на €2 трлн, предусматривающий увеличение оборонных расходов.

Глава Saab Микаэль Йоханссон в интервью CNBC заявил, что спрос на продукцию компании остается высоким и «в последнее время немного возрос». Компания ожидает закрытия крупных контрактов на истребители Gripen и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye до конца 2025 года и повысила прогноз по росту продаж с 12–16% до 16–20%.

Семен Тумайкин