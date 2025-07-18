«Авангард» расторгает контракт с самым дорогим игроком КХЛ

Омский хоккейный клуб «Авангард» намерен расторгнуть контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет манёвров для иных действий», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков. По данным газеты «Спорт-экспресс», Ткачев — самый высокооплачиваемый игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По условиям действующего контракта, рассчитанного до 2030 года, форвард получает 120 млн руб. за сезон.

Также «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник сообщил, что главный тренер «Авангарда» канадец Ги Буше «поставил ультиматум» руководству команды: он готов продолжить работу «только в случае, если российский форвард покинет клуб». Ткачев, комментируя ситуацию, заявил, что ему «сложно осознавать», что «в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба».

29-летний Владимир Ткачев является воспитанником «Авангарда». Всего в КХЛ он провел 470 матчей, в которых набрал 389 очков (120 голов+369 результативных передач). Также игрок выступал за СКА, «Адмирал» и «Салават Юлаев». В сезоне-2023/24 он вошел в топ-5 лучших бомбардиров лиги.

Таисия Орлова