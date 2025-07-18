Партия пенсионеров будет участвовать в выборах в Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области заверила списки кандидатов Партии пенсионеров в законодательное собрание региона и горсовет Новосибирска. Решения были приняты на заседании комиссии 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Общеобластную часть партсписка на выборах в заксобрание возглавил заместитель председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов. Кроме него, в первую тройку вошли депутат заксобрания Александр Аверкин и Сергей Кондратьев. Всего в партсписке 69 человек.

27 кандидатов Партия пенсионеров выставила в одномандатных округах областного парламента. 35 — на выборах в горсовет. В 2020 году Партия пенсионеров смогла преодолеть пятипроцентный барьер (5,69%) и провести в заксобрание двух депутатов.

Как писал «Ъ-Сибирь», кандидатов на сентябрьские выборы в Новосибирской области ранее выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Родина».

Валерий Лавский