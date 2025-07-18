В Ярославле вырастет плата за обучение в детских школах искусств

В Ярославле с 1 сентября 2025 года вырастет размер платы за обучение в муниципальных детских школах искусств. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Размер платы за обучение на народных инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка) повысится с 625 до 685 руб. в месяц, на других инструментах, а также обучение сольному и хоровому пению с инструментом — с 825 до 905 руб., хоровому пению без инструмента — с 605 до 665 руб.

Обучение на художественном отделении подорожает с 670 до 735 руб., а на хореографическом и театральном — с 605 до 665 руб.

Алла Чижова