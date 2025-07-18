«Витимэнерго» заключило мировое соглашение с «ИЭСК» по долгу в 322 млн рублей

Четвертый апелляционный суд утвердил мировое соглашение между АО «Витимэнерго» и АО Иркутская электросетевая компания («ИЭСК») по делу о взыскании задолженности в размере 322,7 млн руб. Резолютивная часть определения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исковое заявление поступило в суд в ноябре прошлого года. Согласно материалам дела, компания «Витимэнерго», которая занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям, просила суд взыскать с иркутской сетевой организации «ИЭСК» задолженность по договору поставки за сентябрь 2024 года в размере 322,7 млн руб.

В марте 2025 года арбитражный суд Иркутской области удовлетворил исковые требования. Однако «ИЭСК» не согласилась с принятым судом первой инстанции решением и обжаловала его, а уже 14 июля 2025-го подала ходатайство об утверждении мирового соглашения.

«Решение арбитражного суда Иркутской области от 4 марта 2025 года отменить. Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО «Витимэнерго» и АО «ИЭСК», — говорится в постановлении суда.

В апреле 2025-го прокуратура Иркутской области сообщила о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в отношении электросетевой компании из-за долга на сумму более 2,6 млрд руб.

«В 2024 году должностные лица «ИЭСК» злоупотребляя своими полномочиями и действуя из корыстных побуждений, вопреки законному решению суда, не производили оплату услуг по передаче электрической энергии АО «Витимэнерго», которое обеспечивает электроэнергией потребителей Бодайбинского района», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

Лолита Белова