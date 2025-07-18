Экс-чиновнице из Суджи могут ужесточить обвинение по делу о хищении

Суджанский райсуд Курской области вернул прокурору уголовное дело бывшей начальницы управления социального обеспечения местной администрации Надежды Крапивной, обвинявшейся в хищении почти 7 млн руб., которые предназначались для помощи малоимущим. Как следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении «Ъ», решение было принято в связи с наличием оснований для квалификации действий обвиняемой как более тяжкого преступления.

Уголовное дело рассматривалось в суде с начала года. По версии следствия, в 2021–2023 годах Надежда Крапивная похищала деньги, предназначавшиеся для выплаты малоимущим гражданам по социальным контрактам. Для этого она через знакомых заключала контракты с людьми, которые могли претендовать на выплаты, но не собирались исполнять условия контрактов. Выплаченные из бюджета деньги участники преступной схемы распределяли между собой. Ущерб, по оценке следствия, составил 6,65 млн руб.

На скамье подсудимых помимо госпожи Крапивной находились 12 человек, среди которых сотрудники местного центра поддержки патриотического воспитания «Патриот», сотрудники предприятий и безработные. Всем им вменялось мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Бывшую чиновницу отдельно судили за получение почти 400 тыс. руб. взяток за положительные решения о заключении соцконтрактов (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновница находится под стражей.

Сергей Толмачев, Воронеж