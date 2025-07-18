Журналистку-иноагента из Казани заочно приговорили к восьми годам колонии

Журналистку из Казани и бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (внесена в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Экс-телеведущую признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма) и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации об армии).

В октябре 2024 года Фариду Курбангалееву (внесена в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов) объявили в международный розыск. До 2007 года она работала в телевизионной компании «Татарстан», а до 2014 года была ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Диана Соловьёва