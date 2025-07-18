Замминистра промышленности и транспорта Воронежской области уходит в отставку

Евгений Скиданов покидает пост заместителя министра промышленности и транспорта Воронежской области по промышленному блоку. Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в облправительстве, сегодня у него последний рабочий день на этой должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Скиданов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Евгений Скиданов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причины увольнения господина Скиданова не называются, однако, по данным «Ъ-Черноземье», он мог решиться на отставку из-за перехода на новое место работы.

Первый пост с упоминанием Евгения Скиданова опубликован в соцсетях министерства промышленности и транспорта 22 мая 2024 года. До этого он несколько лет работал первым замруководителя сначала в департаменте, а затем в министерстве ЖКХ и энергетики региона. Последний пост с его фамилией опубликован в соцсетях ведомства в марте прошлого года.

Об уголовном деле заместительниц воронежского министра ЖКХ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова