Главой Шарканского района избран бывший селькохозяйственник Андрей Николаев

Бывшего директора сельхозпредприятия «Гондырвай» Андрея Николаева избрали главой Шарканского района, сообщил во «ВКонтакте» руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. В прошлом господин Николаев руководил управлением сельского хозяйства в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Журавлев, Telegram Фото: Александр Журавлев, Telegram

«Он хорошо знаком с территорией, ранее работал в сферах образования, сельского хозяйства и муниципального управления. Также имеет награды профильного министерства и правительства республики»,— отмечает Александр Журавлев.

Депутаты местного райсовета принял решение единогласно, путем тайного голосования. Господин Николаев приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время.

Напомним, экс-глава Шарканского района Василий Муклин 3 июня был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Он руководил муниципалитетом с 2015 года.