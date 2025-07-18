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Главой Шарканского района избран бывший селькохозяйственник Андрей Николаев

Бывшего директора сельхозпредприятия «Гондырвай» Андрея Николаева избрали главой Шарканского района, сообщил во «ВКонтакте» руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. В прошлом господин Николаев руководил управлением сельского хозяйства в районной администрации.

Фото: Александр Журавлев, Telegram

Фото: Александр Журавлев, Telegram

«Он хорошо знаком с территорией, ранее работал в сферах образования, сельского хозяйства и муниципального управления. Также имеет награды профильного министерства и правительства республики»,— отмечает Александр Журавлев.

Депутаты местного райсовета принял решение единогласно, путем тайного голосования. Господин Николаев приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время.

Напомним, экс-глава Шарканского района Василий Муклин 3 июня был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Он руководил муниципалитетом с 2015 года.