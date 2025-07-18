Журналистов-иноагентов Барановского и Курбангалееву заочно осудили на 6 и 8 лет

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в оправдании терроризма журналистов Фариду Курбангалееву и Алексея Барановского (признаны иноагентами в России). Бывшую российскую телеведущую также признали виновной в распространении фейков о ВС РФ. Журналистам заочно дали по 8 и 6 лет колонии соответственно, сообщило ТАСС.

Осужденные находятся в международном розыске. По версии следствия, в мае 2024 года они опубликовали совместный видеоролик, где оправдывали терроризм и призывали совершать теракты. Кроме того, в январе 2023 года госпожа Курбангалеева (признана иноагентом) в мессенджере опубликовала пост с фейками о работе российской армии в зоне спецоперации, говорилось в материале дела.

Журналистка с 2007 по 2014 год вела новостную программу «Вести» на «России 1». С 2018 года она живет за границей и ведет канал на YouTube. 16 июля Гособвинение заявило, что видео фигурантки вызывают у россиян «чувство незащищенности со стороны государства».

Алексей Барановский (признан иноагентом) раньше был пресс-секретарем политика Ильи Пономарева (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). Минюст заявлял, что журналист сотрудничал с нежелательными в РФ организациями и публиковал материалы других иностранных агентов.

Никита Черненко