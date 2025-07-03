Иностранец поджег здание на ж/д станции Сортавала из-за невыплаченного ему долга

Сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по Республике Карелия задержали предполагаемого злоумышленника, причастного к поджогу здания на железнодорожной станции Сортавала. Об проведенных оперативно-разыскных мероприятиях 3 мюля сообщили в управлении транспортной полиции СЗФО.

Как уточнили в ведомстве, было установлено, что поджог здания на ж/д станции Сортавала мог совершить 63-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Пойти на преступление его могло побудить желание убедить бывшего работодателя выплатить долг за ранее выполненные работы по ремонту фасада здания. Для совершения поджога он использовал легковоспламеняющуюся жидкость. В результате инцидента обрушения конструкций не произошло, пострадавших нет, отметили в транспортной полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Сумма причиненного ущерба в настоящий момент устанавливается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали россиянку, готовившую террористический акт в отношении сотрудника оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

Андрей Цедрик