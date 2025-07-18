Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о тех, кто успешно сочетал разные виды деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Футболистов, да вообще спортсменов принято считать, скажем так, людьми с не самыми выдающимся умственными способностями. Этот стереотип портил жизнь многим атлетам, среди которых были и золотые медалисты, и ученые, и даже один нобелевский лауреат. В начале XX века в футбол играл сам Нильс Бор. Конечно, выступление знаменитого физика за полупрофессиональную команду «Академиск» из Копенгагена сложно назвать блестящей спортивной карьерой, но факт остается фактом. Бор начинал в полузащите, а потом встал в ворота клуба. Его выгнали за курьезный гол: он пропустил удар с середины поля, потому что отвлекся, наблюдая испарение, поднимающееся от травы. Иногда в СМИ появляется информация, что Бор играл в футбол за сборную Дании, но это не так. Там выступал его брат Харальд, а Нильса в сборную не взяли.

Но ученые, которые добились в спорте серьезных результатов, тоже были. Например, Аркадий Воробьев: двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике стал автором многочисленных научных работ на стыке спорта и медицины. Волейболист Марат Шаблыгин выигрывал чемпионат страны, играл за сборную, был призером мира и Европы, после чего ушел в науку, получил звание доктора. Работал как химик-изобретатель, возглавлял кафедру в известном вузе, опубликовал боле 300 научных работ. В XXI веке подобных историй уже нет. Слишком много времени забирает у атлетов профессиональный спорт. Так что те, кого тянет к научным исследованиям, ограничиваются любительским уровнем.

Владимир Осипов