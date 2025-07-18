Страховой рынок Белгородской области увеличился более чем на четверть. С января по март 2025 года белгородцы купили около 204 тыс. страховок, направив на это свыше 2,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Большая часть средств ушла на на накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ соответственно). Сумма взносов достигла 1,7 млрд руб. — это почти на 30% больше, чем в первом квартале 2024 года. Краткосрочные полисы привлекают белгородцев высокой гарантированной доходностью, что позволяет им конкурировать с банковскими депозитами, считают в региотеделении.

Число заключенных договоров страхования жизни увеличилось на 2%, до 2,5 тыс. штук. Объем премий по ним вырос на 44%, до 1,7 млрд руб., а объем выплат — на 66%, до 945 млн руб. Также отмечен рост сегмента обязательного медицинского страхования (ОМС). Объем премий увеличился на 16%, до 6,9 млрд руб., застрахованным оказана помощь на 7,4 млрд руб. — это на 19% больше, чем в аналогическом периоде годом ранее.

В первом квартале 2025 года жители Курской области оформили страховку на 1,9 млрд руб. — на 45,3% больше, чем год назад.

Ульяна Ларионова