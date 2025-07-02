Курский рынок страхования вырос за год на 45,3%

В первом квартале 2025 года жители Курской области оформили страховку на 1,9 млрд руб. — на 45,3% больше, чем год назад. Всего в регионе было оформлено 139 тыс. договоров страхования. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Основную часть суммы — 76,5% — жители региона заплатили за добровольные виды страхования. Рост произошел, прежде всего, за счет страхования жизни. При этом премии выросли в 2,5 раза — до 1 млрд руб.

По заключенным в первом квартале 2025 года договорам курянам было выплачено 1,3 млрд руб. — на 41,2% больше, чем год назад. Прежде всего, речь идет о страховании жизни (900 млн руб.), ОСАГО (319,9 млн руб.) и страховании имущества (199,7 млн руб.).

В первом квартале жители Липецкой области заключили договоры страхования почти на 1,8 млрд руб. Эта сумма на 38% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Юрий Голубь