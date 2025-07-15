Воронежцу присудили 400 тысяч штрафа за призывы к насилию над губернатором

Второй западный окружной военный суд признал 36-летнего воронежца Игоря Федякина виновным в публичных призывах к террористической (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы) и экстремистской (ч. 2 ст. 280 УК РФ, тоже до пяти лет) деятельности и приговорил его к штрафу в 400 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Следствие и суд установили, что в декабре 2023 года Игорь Федякин опубликовал «в публичном сообществе в одной из социальных сетей» комментарии с призывами к насилию над губернатором и представителями мэрии Воронежа.

В конце июня жителя Курской области приговорили к 24 годам лишения свободы за госизмену. Он передавал иностранной разведке сведения о местах дислокации и маневрах войск.

Юрий Голубь