Движение по петербургской дамбе ограничат из-за ремонта дорожного покрытия
Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о дорожных перекрытиях на городской дамбе. Временные ограничения введены на мосту водопропускного сооружения В-3 КМ129+900 (внутреннее кольцо КАД).
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как сообщили в дирекции КЗС, на период проведения работ с 10:30 до 18:00 в пятницу, 18 июля, автомобильное движение будет перекрываться попеременно по полосам. Для водителей будет доступна одна из двух.
Автомобилистов просят следовать указаниям временных дорожных знаков, соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГАТИ предупредила водителей о дорожном ремонте и связанных с этим ограничениях в пяти районах Петербурга.