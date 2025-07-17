ГАТИ предупредила водителей о дорожном ремонте в пяти районах Санкт-Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. С 18-19 июля они начинают действовать в пяти районах города, сообщили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Петроградском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 18 по 19 июля ограничивается движение транспорта по Австрийской площади, с закрытием сквозного проезда по улице Мира на пересечении с Каменноостровским проспектом.

В Василеостровском районе 18 июля и 19 июля по аналогичной причине будут перекрыты Капитанская улица и Адмиральский проезд в створе Морской набережной.

В Приморском районе с 08:00 19 июля до 05:00 21 июля закрывается движение по Липовой аллее — от Дибуновской до улицы Савушкина, по Серебрякову переулку в створе улицы Савушкина, по улице Оскаленко в створе улицы Савушкина.

Во Фрунзенском районе с 19 по 20 июля ограничения для водителей вводятся на перекрестке Купчинской и Пловдивской улиц, с закрытием сквозного движения по Пловдивской улице.

В Невском районе будет перекрыто сразу несколько улиц на долгий срок. С 18 июля 2025 по 25 февраля 2027 года из-за реконструкции закрывается движение транспорта по Цимбалинскому путепроводу — от улицы Цимбалина до улицы Белы Куна. На тот же срок ограничения вводятся при движении по улице Цимбалина — от улицы Седова до Белевского проспекта.

Также с 18 июля 2025 по 25 февраля 2027 года ограничивается движение транспорта по улице Белы Куна — от Софийской улицы до Цимбалинского путепровода, включая боковой проезд улицы Белы Куна вдоль дома 25 литер. А. При этом на перекрестке Софийской и улицы Белы Куна полностью перекроют направление движения от Софийской улицы к Цимбалинскому путепроводу.

Прежде «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях в четырех районах Петербурга, некоторые из которых длятся до сих пор.

Жанна Усаченко