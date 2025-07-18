На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра

Во второй половине дня 18 июля и до конца суток 20 и 21 июля местами в Ставропольском крае синоптики спрогнозировали сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и сильным ветром 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Ставропольского Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что во второй половине дня 18 и 19 июля в северной части и юго-восточных районах Ставропольского края сохраняется предупреждение о жаре в +40°C. В эти дни в северо-западных и юго-восточных районах Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Наталья Белоштейн