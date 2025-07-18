Прощание с режиссером Юрием Карой пройдет в траурном зале ЦКБ

Церемония прощания с кинорежиссером Юрием Карой, предположительно, состоится в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1 в Москве, сообщила ТАСС его жена Ирина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это еще, конечно, не точно, но пока нам говорят так»,— сказала она. Дата прощание с режиссером еще не определена, уточнила она.

Ранее оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин сообщал, что похороны кинорежиссера, предположительно, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище. Ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева поясняла: режиссер умер в Ялте и его тело для похорон нужно доставить в Москву.

Юрий Кара умер в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет. Смерть наступила после очередного инфаркта, сообщал «Московский комсомолец».

Господин Кара окончил ВГИК в 1987 году. Первый же фильм принес режиссеру известность — дипломная работа «Завтра была война» по повести Бориса Васильева была продана в 48 стран мира. Среди работ режиссера также «Мастер и Маргарита» (1994) и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989).

Полина Мотызлевская