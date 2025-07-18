В Каменске-Уральском возбудили дело после падения ребенка в коллектор

Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) начала проверку после падения двухлетнего ребенка в канализационный коллектор, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Управление регионального СКР возбудило дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По предварительной информации, инцидент произошел утром 18 июля — ребенок упал в открытый люк у дома №15 на ул. Кунавина и получил телесные повреждения. Его доставили в городскую больницу, после обследования родители отказались от госпитализации ребенка. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура устанавливает принадлежность коммунальных сетей. Следствие определит степень тяжести вреда здоровью ребенка, установит условия и причины, по которым люк оказался открыт.

Ранее Талицкий районный суд в Свердловской области вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признав его виновным в смерти ребенка, утонувшего в строительной яме. По договору субподряда предприниматель проводил земельные работы по строительству газопровода в Талице.

Ирина Пичурина