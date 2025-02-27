Вынесен приговор за гибель ребенка в строительной яме в Талице

Талицкий районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признав его виновным в смерти ребенка, утонувшего в строительной яме, сообщили в пресс-службе Свердловской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что осенью 2024 года предприниматель по договору субподряда проводил земельные работы по строительству газопровода в Талице, не обеспечив ограждение вырытой ямы. В результате в яму, заполненную грунтовыми водами, упал 9-летний мальчик и утонул. Глубина ямы составляла 1,9 м, уровень воды — 1,6 м.

Суд признал предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 2 года.

Полина Щуцкая