Матвей Мичков вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ до 23 лет по версии журналистов

Перед сезоном-2025/26 Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала на своем сайте рейтинг лучших игроков младше 23 лет по версии журналистов. Российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков расположился на пятой строчке.

Матвею Мичкову 20 лет. В 2023 году он был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ под общим седьмым номером. За команду он дебютировал в сезоне-2024/25. В прошедшем регулярном чемпионате форвард занял второе место в списке новичков-бомбардиров, набрав 63 очка (26 голов+37 результативных передач) в 80 матчах. Ранее Мичков попал в топ-10 лучших нападающих младше 25 лет по версии НХЛ.

Первое место в рейтинге занял канадский нападающий «Чикаго Блэхкокс» Коннор Бедард, по итогам сезона-2023/24 получивший Calder Trophy — приз лучшему новичку регулярного чемпионата. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» канадец Маклин Селебрини расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул обладатель Calder Trophy по итогам прошедшего сезона — американский защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов занял 14-е место.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. Регулярный чемпионат откроет матч между действующим обладателем Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» и «Чикаго Блэкхокс».

Таисия Орлова