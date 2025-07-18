На Дону численность избирателей составила более 3 млн человек в июле 2025 года

В Ростовской области по данным на 1 июля 2025 года активным избирательным правом обладают почти 3,2 млн человек, из них более 817,5 тыс. проживают в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

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Также в тройку лидеров среди городов по количеству избирателей вошли Таганрог (более 212,3 тыс.) и Шахты (более 155,2 тыс).

Среди районов наибольшее число избирателей зарегистрировано в Аксайском (около 98,5 тыс.), Сальском (более 78,1 тыс.) и Азовском районах (около 76 тыс).

Наталья Белоштейн