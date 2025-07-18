В Буденновском округе полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Буденновском округе с погибшим мотоциклистом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю

По предварительным данным, 18 июля около 7 час. 40 мин. на 224 км Федеральной автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» (в границах с. Прасковея), водитель мотоцикла, двигаясь со стороны г. Буденновска в сторону с. Стародубское, совершая маневр обгона колонны транспортных средств, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем ЗИЛ.

В результате автоаварии на месте происшествия от полученных травм скончался 41-летний мотоциклист, местный житель. Установлено, что к административной ответственности мужчина привлекался 2 раза. У него взята биологическая жидкость для установления состояния опьянения. Автомобилем «ЗИЛ» управлял 62-летний местный житель, в момент ДТП был трезв.

По данному факту проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.

Валентина Любашенко