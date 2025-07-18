Карачаево-Черкесию посетили более 1,5 млн туристов

Курорты Карачаево-Черкесии (КЧР) в январе-июне 2025 года приняли свыше 1,5 млн туристов, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1,4 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Наиболее популярными у туристов в первом полугодии стали Архыз (716 тыс. гостей) и курортное направление Домбай — Теберда (712 тыс. туристов).

По прогнозам до конца 2025 года курорты КЧР могут принять более 2,4 млн туристов. В прошлом их было году 2,2 млн. Рост турпотока составил 7%.

Наталья Белоштейн