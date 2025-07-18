Правительство России решило выделить еще 6 млрд рублей закрытым аэропортам

Принято решение выделить более 6 млрд руб. на поддержку неработающих аэропортов в центральных и южных регионах России, сообщили в правительстве страны. В частности речь идет о воздушных гаванях в Белгороде, Воронеже, Курске и Липецке.

Как отмечают власти, ранее уже было выделено 27 млрд руб. — деньги пошли на оплату труда и развитие аэродромной инфраструктуры. Эти меры должны сохранить работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение.

После начала спецоперации в Черноземье были закрыты все аэропорты, но в мае 2022 года после переговоров на тот момент главы Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву. По итогам 2024 года аэропорт «Тамбов» обслужил около 39 тыс. пассажиров, что почти на четверть больше, чем за 2023-й.

Подробнее о ситуации в неработающих аэропортах — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь