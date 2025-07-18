В Семикаракорске оправдали двух полицейских по обвинению в превышении полномочий

Семикаракорский районный суд Ростовской области вынес оправдательный приговор двум полицейским по обвинению в превышении должностных полномочий. В материалах дела не было бесспорных доказательств применения стражами правопорядка насилия к местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба объединённых судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии обвинения Александр Прутков и Александр Кущев 12 марта 2023 года выйдя за рамки полномочий избили пострадавшего с применением спецсредств. Органом предварительного расследования действия полицейскими были квалифицированы по п.п. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Суд не согласился с доводами обвинения и вынес оправдательный приговор. За Александром Прутковым и Александром Кущевым признано право на реабилитацию, разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн