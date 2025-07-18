Нижегородский минград утвердил планировку территории под дублер проспекта Ленина

Минград Нижегородской области утвердил проект планировки и межевания территории от Советской улицы до Молитовского моста в Нижнем Новгороде, где будет расположен дублер проспекта Ленина. Об этом сообщается на сайте стратегии развития Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Платную дорогу рамках частной концессионной инициативы намерено строить ООО «ДЛ Плюс». Проект дополнит укрепление левого берега Оки протяженностью 3,4 км между Молитовским и Канавинским мостами.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», минград выдал разрешение на подготовку планировки территории меньше месяца назад.

На начало 2025 года стоимость строительства магистрали оценивали в 14,4 млрд руб. Строительство запланировано в три этапа: от улицы Интернациональной до Молитовского моста; участок протяженностью 1,85 км, включающий транспортную развязку с мостом и Комсомольской площадью; участок от улицы Советской до улицы Интернациональной с выходом на развязку с метромостом.

Анастасия Титова