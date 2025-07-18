На СВО погиб актер Тобольского драмтеатра Константин Орлов

В Тобольске (Тюменская область) 18 июля простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) Константином Орловым — артистом Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова, сообщили в пресс-службе театра. Ему было 53 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Орлов

Фото: Тобольский драматический театр Константин Орлов

Фото: Тобольский драматический театр

Константин Орлов родился в Шадринске (Курганская область), окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Работал в Курганском областном драматическом театре, Арзамасском драматическом театре, однако его карьера в драмтеатре Тобольска продлилась 25 лет — с 1999 года он сыграл почти в 60 спектаклях.

Артист погиб на спецоперации 7 июля, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Его похоронят на Алемасовском кладбище с воинскими почестями.

Ирина Пичурина