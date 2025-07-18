Более 900 контейнерных поездов отправлено с Северной железной дороги в I полугодии

В январе-июне 2025 года со станций Северной железной дороги отправлено 913 контейнерных поездов. В сравнении с тем же периодом предыдущего года их количество выросло на 9,5%, объем перевезенных в них грузов увеличен на 4,5% до 1,8 млн тонн. Это лесные грузы, бумажная продукция, минеральные и химические удобрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Контейнерные поезда отправлены в порты Санкт-Петербурга, а также на станции назначения на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Восточной Сибири.

Со станций СЖД в Архангельской области отправлено 319 контейнерных поездов, из Республики Коми – 255, из Костромской области – 28, Ярославской области – 13.

Больше чем вдвое увеличилось количество контейнерных поездов, отправляемых со станций, расположенных в Вологодской области: за первое полугодие отправлено 298 контейнерных поездов (за тот же период 2024 года – 139). Это связано с началом отправки минеральных удобрений из Череповца на экспорт через порты Санкт-Петербурга (Автово и Лужская). С января по июнь по новому маршруту был перевезен 71 контейнерный поезд.

В I полугодии 2025 года отправление контейнерных поездов осуществлялось с 27 станций Северной железной дороги.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога