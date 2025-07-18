В МИД РФ опровергли сообщение Bloomberg о закрытии для иностранцев курорта Вонсан в КНДР

Власти КНДР не запрещали иностранным туристам посещать пляжный курорт Вонсан-Кальма, сообщили источники «Ъ» в МИД России. Ранее агентство Bloomberg писало о такой мере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KIM Won Jin / AFP Фото: KIM Won Jin / AFP

«Северная Корея приостановила доступ иностранцев на недавно открывшийся пляжный курорт на своем восточном побережье всего через несколько дней после того, как высокопоставленный российский дипломат посетил этот район»,— написало агентство.

Глава МИД России Сергей Лавров находился с официальным визитом в КНДР с 11 по 13 июля. Он стал первым высокопоставленным иностранным гостем, которого корейская сторона пригласила в прибрежную курортную зону около города Вонсан.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «С опорой на собственные пляжи».

В 12:27 мск в материал внесены правки в связи с обновлением информации.