Хинштейн заявил о снижении числа жителей Курской области в ПВР

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что сейчас в пунктах временного размещения региона проживают 5,09 тыс. человек. В апреле в ПВР были размещены 6,17 тыс. человек.

Глава региона пояснил: власти изменили правила пребывания в ПВР — теперь жители, которые приобрели новый дом по жилищному сертификату, должны выехать из пункта в течение трех месяцев.

В апреле господин Хинштейн сообщал, что жителям приграничья выдано уже более 7,4 тыс. жилищных сертификатов, из них реализованы — 3 тыс. Общая сумма выданных субсидий составила 45,4 млрд руб.

Изначально получатель мог потратить средства либо на покупку жилья, либо на его строительство. С апреля текущего года жители приграничья могут дробить жилищные сертификаты и направлять средства одновременно на обе цели. Господин Хинштейн также сообщал, что жители, проживавшие на ранее оккупированных территориях, получат льготы при распределении субсидий. Какие именно, он не уточнял. Общее число эвакуированных с освобожденных территорий неизвестно. Последний раз господин Хинштейн отчитывался об этом в апреле, тогда число вывезенных из Суджанского района достигло 800.

Полина Мотызлевская