За граффити на зданиях и незаконную рекламу ярославцы заплатят 49 млн рублей

В Ярославской области за шесть месяцев 2025 года вынесено 3,5 тыс. постановлений за нарушение порядка размещения наружной информации, нанесение рисунков на здания и непринятие мер по устранению этих нарушений. Общая сумма штрафов превысила 49 млн руб., сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Почти в два раза больше сумма штрафов (89 млн руб.), наложенная за нарушение правил благоустройства в первом полугодии 2025 года. Инспекция адмтехнадзора и административные комиссии муниципальных образований рассмотрели 13,5 тыс. материалов и вынесли 11 тыс. постановлений о наложении штрафов.

Ранее Ярославская облдума увеличила штрафы за нарушение правил благоустройства для юридических лиц. Максимальные санкции предусмотрены за заросли борщевика — до 800 тыс. руб. В правительстве области считают, что сейчас предпринимателям легче заплатить штраф, чем устранять нарушение. Подробнее в материале «Ъ-Ярославль» — «Борщевик станет дороже».

Алла Чижова