В Нижегородской области запретят хоронить домашних животных

Правительство Нижегородской области утвердило изменения в дополнительные требования к содержанию домашних животных, касающиеся утилизации их останков и мертворожденных плодов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Требования к обращению с мертвыми домашними животными приводятся к ветеринарным правилам сбора, хранения и утилизации биологических отходов. Они запрещают захоронение животных в земле, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, поля, леса, овраги и водные объекты. Правила обязывают сжигать трупы.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области также разработало проект закона о штрафах за нарушения содержания домашних животных.

Владимир Зубарев