Замруководителя проекта ООО «АСПЭК-Интерстрой» отправлен под домашний арест

Первомайский райсуд Ижевска отправил под домашний арест на два месяца 27-летнего заместителя руководителя проекта ООО «АСПЭК-Интерстрой» Павла Бушуева, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Фигуранту предъявлено обвинение за дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). В судебном заседании подозреваемый и его защитник не возражали против избрания меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что днем 16 июля 27-летний обвиняемый возле одного из домов на улице Удмуртской в Ижевске передал инспектору строительного контроля взятку в размере 600 тыс. руб. за беспрепятственное подписание актов проверки строительного объекта.

По данным УФСБ по региону, речь идет о приемке работ на станции подготовки воды «Кама—Ижевск». Часть из них были произведены с нарушениями государственных стандартов и с отклонением от проектной документации.