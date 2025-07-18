Обновление дорожной сети Ставрополья выполнено на 65%

Продолжается масштабное обновление дорожной сети Ставрополья. В этом году будут приведены в порядок 500 км региональных и местных автодорог, чтобы сделать передвижение по краю комфортным и безопасным. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Объем регионального дорожного фонда составил 23 млрд руб. Для этого задействованы возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни», федеральные и краевые средства, что позволило охватить 50 объектов протяженностью 168 км на дорогах регионального значения и 300 км дорог местного значения»,– приводятся в сообщении слова господина Владимирова.

Губернатор пояснил: «Среди ключевых проектов – реконструкция 6,5 км трассы Георгиевск-Новопавловск с расширением до четырех полос, завершение строительства моста через р. Кума в Советском округе и начало реконструкции 6,8 км дороги Кисловодск-Карачаевск. Ее закончим в 2026 году. Уже обновлены участки трасс Пятигорск-Георгиевск, Урожайное-Турксад-Арзгир и Ставрополь-Новомарьевская-Каменнобродская».

Особое внимание уделили безопасности. Почти на 15 км дорог в Светлограде, с. Красногвардейское, Октябрьское и Золотаревка Ипатовского округа появилось уличное освещение.В целом работы на объектах этого года выполнены на 65%. Задача краевого дорожного ведомства и глав территорий – контролировать сроки и качество работы подрядчиков.

Валентина Любашенко