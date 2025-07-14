Черноземье нарастило объемы средств на счетах эскроу до 394,5 млрд рублей

По данным на 1 мая, объем средств на счетах эскроу в Черноземье достиг 394,5 млрд руб., увеличившись за апрель на 1,7%. Об этом сообщила пресс-служба отделения Банка России по Воронежской области. Количество открытых счетов эскроу выросло на 1,3%, превысив 106 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по количеству счетов и объему средств остается Воронежская область — 60,9 тыс. счетов (рост на 1%) на сумму 226,5 млрд руб. (рост на 1,3%). Наименьшие показатели зафиксированы в Тамбовской области — 7,7 тыс. счетов (рост на 1,6%) на 24,8 млрд руб. (рост на 2,1%).

По завершенным проектам раскрыто 85,6 тыс. счетов эскроу, застройщикам перечислено или направлено на погашение кредитов около 310,5 млрд руб. Общий лимит действующих кредитных договоров между банками и застройщиками вырос за апрель на 4,1% до 240 млрд руб., при этом в Курской области рост составил 35,1% — до 12,4 млрд руб.

Согласно рейтингу, опубликованному счетной палатой РФ на прошлой неделе, по планируемым объемам ввода жилья в рамках проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов Воронежская область оказалась на шестом месте.

Ульяна Ларионова